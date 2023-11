Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Diebstahl von Kleinkraftrad in zwei Fällen

Ludwigshafen (Rheingönheim) (ots)

Unter Gewaltanwendung brachen bislang unbekannte Täter am späten Dienstagabend, 31.10.2023, gegen 23:00 Uhr, einen im Hohen Weg abgestellten Motorroller (Kleinkraftrad mit Versicherungskennzeichen) auf und schoben diesen in den Hinterhof des Anwesens, vor welchem der Roller geparkt stand. Bei einem weiteren, an selbiger Örtlichkeit abgestellten Motorroller misslang der Versuch, weshalb sich die beiden Täter lediglich auf erstgenannten Roller konzentrierten. Als sie sich in besagtem Hinterhof weiter an dem Roller zu schaffen machten, wurden sie durch eine aufmerksame Zeugin gestört, weshalb sie die Flucht ergriffen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

