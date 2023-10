POL-PPRP: Fahndungsmaßnahmen nach einem flüchtigen Strafgefangenen - Nachtrag der Staatsanwaltschaft KA-Zweigstelle Pforzheim und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Germersheim (ots) - Am Montagmittag (30.10.2023) flüchtete ein verurteilter Strafgefangener in Germersheim gegen 13 Uhr bei einem geplanten Freigang am Germersheimer Baggersee (Sollachsee). Er hielt sich dort in Begleitung von Bediensteten der JVA auf. Während der Flucht entledigte sich der Strafgefangene einer elektronischen Fußfessel, welche in der Nähe aufgefunden wurde. Wie es zu der Flucht kam, muss noch geklärt ...

