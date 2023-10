Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahndungsmaßnahmen nach einem flüchtigen Strafgefangenen

Germersheim (ots)

Am Montagmittag (30.10.2023) flüchtete ein verurteilter Strafgefangener in Germersheim gegen 13 Uhr bei einem geplanten Freigang am Germersheimer Baggersee (Sollachsee). Er hielt sich dort in Begleitung von Bediensteten der JVA auf. Während der Flucht entledigte sich der Strafgefangene einer elektronischen Fußfessel, welche in der Nähe aufgefunden wurde. Wie es zu der Flucht kam, muss noch geklärt werden. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz fahndete unmittelbar nach Bekanntwerden des Sachverhalts mit einem Großaufgebot von Polizeikräften nach dem Mann. Hierbei wurden auch ein Polizeihubschrauber sowie Kräfte der Diensthundestaffel eingesetzt.

Die bislang durchgeführten Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung des Gesuchten. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, 1,85 m groß, kräftige/sportliche Statur, Glatze. Er ist bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt, blauen Jeans und grau/roten Sportschuhen.

Bei Sichtung der Person oder bei Hinweisen auf seinen Aufenthaltsort wählen Sie bitte unverzüglich den Notruf 110.

