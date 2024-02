POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß zwischen Radfahrer und PKW

Warendorf (ots) - Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw sind am Sonntag (18.02.2024, 12.00 Uhr) zwei Autofahrer in Ennigerloh verletzt worden. Eine 35-jährige Beckumerin war in ihrem Auto auf der Straße Zum Buddenbaum (K 23) in Richtung Ennigerloh unterwegs und fuhr an der Kreuzung Zum Buddenbaum / Westring in den Kreuzungsbereich. Zeitgleich war ein 50-jähriger Mann ...

mehr