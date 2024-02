Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Warendorf (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw sind am Sonntag (18.02.2024, 12.00 Uhr) zwei Autofahrer in Ennigerloh verletzt worden.

Eine 35-jährige Beckumerin war in ihrem Auto auf der Straße Zum Buddenbaum (K 23) in Richtung Ennigerloh unterwegs und fuhr an der Kreuzung Zum Buddenbaum / Westring in den Kreuzungsbereich. Zeitgleich war ein 50-jähriger Mann aus Beelen in seinem Pkw dabei, als Vorfahrtberechtigter die Kreuzung auf der Straße Westring (B 475) in Richtung Neubeckum zu überqueren. Die beiden Autos stießen zusammen, beide Fahrer wurden schwer verletzt.

Rettungskräfte brachten sowohl die Beckumerin als auch den Mann aus Beelen zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell