POL-WAF: Wadersloh-Diestedde. Unbekannten im Schlafzimmer festgestellt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 15.2.2024 stellte eine Frau um 17.45 Uhr einen fremden Mann in ihrem Schlafzimmer ihres Wohnhauses auf der Lange Straße in Diestedde fest. Der Unbekannte leuchtete mit einer Taschenlampe in eine Kommode und flüchtete nach der Entdeckung. Die 75-Jährige versuchte noch den Tatverdächtigen festzuhalten, was ihr nicht gelang. Ein 18-jähriger Angehöriger folgte dem Mann, der Drohungen gegen ihn aussprach. Auf der Eichendorffstraße stieg der Unbekannte in einen schwarzen SUV mit dem belgischen Kennzeichen 2-DVG-178 und flüchtete über die Lange Straße und Münsterstraße in Richtung Beckum. Angaben zu dem möglichen Diebesgut liegen nicht vor. Hinweise zu dem Tatverdächtigen und dem Auto nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

