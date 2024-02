POL-WAF: Oelde. Bei Alleinunfall schwer verletzt

Warendorf (ots) - Hilfsbereitschaft haben Diebe in den vergangenen Tagen ausgenutzt und einen 84-jährigen Mann in einem Supermarkt in Ennigerloh bestohlen. Der Rentner war am Dienstag (06.02.2024, 16.30 Uhr) in einem Discounter am Bürgermeister-Frisch-Platz einkaufen, als er auf einen Mann traf, der ...

mehr