POL-HA: Hagenerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hagen-Hohenlimburg (ots) - In einem Hohenlimburger Mehrfamilienhaus kam es am Mittwoch (11.10.) zu einem Streit zwischen einer Hagenerin und ihrem 18-jährigen Sohn. In den Morgenstunden suchte der junge Erwachsene die Wohnung seiner Mutter auf, um seine Sachen abzuholen. Die Hagenerin gab an, dass der 18-Jährige Gegenstände mitnehmen wollte, die ihm jedoch nicht gehören. Als sie ihn im weiteren Verlauf der Wohnung ...

mehr