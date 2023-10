Polizei Hagen

POL-HA: Widerstand in der Innenstadt - Polizist wird in den Arm gebissen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Mittwoch, 11.10.2023, nahmen mehrere Streifenwagen gegen 18 Uhr Fahrt nach Wehringhausen auf. Dort hatte am Bodelschwinghplatz ein Mann mit einem Hammer in Richtung anderer Passanten geschlagen. Er flüchtete auf einem Fahrrad. Die Polizisten konnten die beschriebene Person während ihrer Fahrt zur Innenstadt erblicken. Der Mann hielt den Hammer in der Hand, missachtete Anhalteaufforderungen und zeigte den Beamten die Geste des "Kehle Durchschneidens". In der Martin-Luther-Straße stieg der Randalierer von seinem Rad, warf den Hammer weg, ging mit geballten Fäusten in Kampfhaltung auf die Polizisten zu und schrie "Komm her jetzt!". Die Beamten mussten Pfefferspray einsetzen. Als diese ihn anschließend zu Boden brachten, verbiss er sich im Arm eines Polizisten. Nur durch den Einsatz mehrerer Beamter konnte er zu Boden gerungen werden. Anschließend wurde der 47-Jährige dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die Wunde im Arm des Polizisten war so tief, dass dem Randalierer mehrere Blutproben entnommen werden mussten, um Infektionskrankheiten auszuschließen und den Alkohol- und Drogeneinfluss zu bestimmen. Den Hammer stellten die Beamten sicher. Eine Anzeige wegen Widerstands und gefährlicher Körperverletzung wurde vorgelegt. (hir)

