Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Kreis Warendorf. Hilfsbereitschaft ausgenutzt - neue Masche in puncto Taschendiebstahl

Warendorf (ots)

Hilfsbereitschaft haben Diebe in den vergangenen Tagen ausgenutzt und einen 84-jährigen Mann in einem Supermarkt in Ennigerloh bestohlen.

Der Rentner war am Dienstag (06.02.2024, 16.30 Uhr) in einem Discounter am Bürgermeister-Frisch-Platz einkaufen, als er auf einen Mann traf, der augenscheinlich Hilfe benötigte. Der Rentner unterstützte den Unbekannten im Glauben ihm zu helfen, eine Palette mit schweren Einmachgläsern sicher aus dem Regal zu heben. Während der Rentner einem der mutmaßlichen Täter half, stahl ihm ein anderer Dieb seinen Geldbeutel aus der Tasche seiner Hose und flüchtete damit.

Der Mann, der suggerierte Hilfe mit den Gläsern zu benötigen, wird folgendermaßen beschrieben: circa 1.75 bis 1.80 Meter groß, normale Statur, dunkle mittellange Haare, dunkle Bekleidung.

Am selben Tag ist es zu einem versuchten Diebstahl mit identischer Masche gekommen - diesmal gegen 17.40 Uhr in einem Discounter an der Ostenfelder Straße. Hier wurde eine Frau um Hilfe gebeten. Eine Zeugin beobachtete allerdings den versuchten Diebstahl, schritt ein und bewahrte die Frau so vor Schaden.

Bitte bedenken Sie - egal ob im Supermarkt oder an anderen belebten Stellen:

- Seien Sie wachsam und gesund misstrauisch Fremden gegenüber - Im Supermarkt: Braucht jemand Hilfe, teilen Sie der Person mit, einen Mitarbeiter hinzuzurufen - Keine großen Summen Bargeld mitführen und Wertsachen eng am Körper tragen - Verwahren Sie Wertgegenstände wie Geldbörse, Mobiltelefon und Schlüssel nicht in der Einkaufstasche, dem Einkaufskorb oder Einkaufswagen und legen Sie Ihr Portemonnaie an der Kasse nicht aus der Hand - Notieren Sie sich die Daten Ihrer Geldkarten (Kontonummer und Bankleitzahl) und die Geräte-Nummer (IMEI) Ihres Handys. Nehmen Sie die Notizen niemals mit, sondern bewahren Sie sie sicher zu Hause auf (Daten bei Diebstahl für die Polizei wichtig) - Notieren Sie niemals die vierstelligen PIN-Codes von Debit- oder Kreditkarten sowie Mobiltelefonen, sondern lernen Sie diese auswendig

Sollten Sie Opfer eines Diebstahls werden, rufen Sie umgehend die Polizei über den Notruf 110 und merken Sie sich so viele Details des Täters wie möglich.

Weitere Informationen und verschiedene Maschen:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

