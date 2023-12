Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt: Verkehrsunfallflucht im Bereich des Ostbahnhofs in Darmstadt - Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Am Sonntag (24.12.) kam es gegen 16:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich des Ostbahnhofs in Darmstadt.

Der namentlich bekannte 86-jährige Griesheimer verursachte mit seinem PKW (Audi) an nicht bekannter Örtlichkeit in der Nähe des Ostbahnhofs in Darmstadt einen Verkehrsunfall. In der Folge wurde er nach der Meldung einer Zeugin in der Bismarckstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten an seinem PKW frische Unfallschäden auf der Fahrerseite festgestellt werden. Weiterhin waren beide Reifen der Fahrerseite mutmaßlich durch den Unfall nicht mehr fahrtauglich.

Der 86-jährige konnte hinsichtlich der genauen Unfallörtlichkeit keine Angaben machen. Er erinnerte sich lediglich daran, dass er im Bereich des Ostbahnhofs einen Aufprall wahrgenommen hat.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Angaben zur Unfallörtlichkeit und einem möglichen, durch den Unfall verursachten Fremdschaden machen können.

Hinweise erbittet das 1. Polizeirevier Darmstadt unter der Telefonnummer 06151-969-41110.

Berichterstatter: Neudert, PK (1.Polizeirevier Darmstadt) Schwerpunkt-DGL: Romig, PHK (1.Polizeirevier Darmstadt)

