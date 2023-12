Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Grasellenbach: Verpuffung in Badezimmer

Grasellenbach (ots)

Am heutigen Sonntagnachmittag (24.12.) kam es um 15.00 Uhr zu einer Verpuffung in einem Einfamilienwohnhaus in der Siegfriedstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Verpuffung durch einen in Brand geratenen Heizlüfter in dem Badezimmer des Wohnhauses ausgelöst. Zum Zeitpunkt des Vorfalles hielten sich die beiden 76- und 71-jährigen Bewohner-/in in dem Gebäude auf und wurden glücklicherweise nicht verletzt. Durch die Verpuffung wurden Teile des Badezimmers und weiteres Inventar zerstört. Die genaue Schadenshöhe kann aktuell nicht beziffert werden. Die Bewohner des Hauses kommen vorerst in einer nahegelegenen Pension unter. Im Einsatz waren die Feuerwehren Grasellenbach mit Ortsteilwehren und Reichelsheim, zwei RTW, ein NEF, der Org-Leiter Rettungsdienst und Leitender-Notarzt sowie eine Streife der Polizeistation Wald- Michelbach.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

