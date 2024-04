POL-LIP: Dörentrup - Motorradfahrer schwer verletzt

Lippe (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, kurz nach Mitternacht, (14.04.2024 - 00:15 Uhr) bemerkte ein 20jähriger Detmolder, dass auf der Gehrenbergstraße in Donop eine Person bewusstlos am Boden lag. Der 41 Jahre alte Mann aus Blomberg war unter Alkoholeinfluss mit seinem E-Scooter gestürzt und hatte sich schwer am Kopf verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. ...

