POL-LIP: Lügde. Ergänzende Pressemitteilung - Verkehrsunfall - 71-Jähriger verstorben.

Lippe (ots) - Am Donnerstagmorgen (11.04.2024) gegen 7 Uhr ereignete sich in der Straße Mühlenbrink ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein 59-jährige Bad Salzufler fuhr mit seinem Opel Zafira den Mühlenbrink in Richtung Werl. Ihm kam ein unbekannter Fahrer in einem blauen Kastenwagen mittig auf der Straße entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste ...

