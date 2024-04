Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Verkehrsunfall - 71-Jähriger verstorben.

Lippe (ots)

Am Mittwochmittag (10.04.2024) ereignete sich gegen 12:10 Uhr auf der Falkenhagener Straße (L827) zwischen Falkenhagen und Rischenau ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 71-jähriger Autofahrer aus Lügde ums Leben kam. Der Mann befuhr die Falkenhagener Straße in Richtung Rischenau, als er ungefähr mittig zwischen den Ortschaften aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach links über den Gegenverkehrsstreifen in den Straßengraben fuhr. Dort streifte er einen Baum und kam schließlich einige Meter weiter zum Stehen. Die Rettungskräfte stellten bei ihrer Ankunft fest, dass der Fahrer reanimiert werden muss. Trotz Reanimationsversuche verstarb der 71-Jährige an der Unfallstelle. Die Polizei Lippe hat die Ermittlungen zur Todes- und Unfallursache aufgenommen und das Verkehrsunfall-Team aus Paderborn hinzugezogen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat unter der Nummer 05231 6090 in Verbindung zu setzen.

