POL-LIP: Lage-Müssen. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei Lippe - Durchsuchungseinsatz in Müssen.

Lippe (ots) - In der Zeit zwischen Freitag (05.04.2024) und Sonntag (07.04.2024) kam es zu einem Einbruch in ein Fahrzeug und eine Garage in der Berliner Allee. Unbekannte Täter drangen auf bislang ungeklärte Weise in einen VW ein und entwendeten diverse Gegenstände. Aus der Garage stahlen sie zusätzlich ein Fahrrad, eine Akku-Motorsäge samt Zubehör sowie Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem ...

mehr