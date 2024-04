POL-LIP: Bad Salzuflen. Wohnungseinbruchdiebstahl - Schmuck entwendet.

Lippe (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (01./02.04.2024) versuchten Unbekannte in einen Sanitär- und Heizungsbetrieb in der Straße Am Lehmstich gewaltsam einzudringen. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter aus bisher nicht geklärten Gründen und ohne das Objekt zu betreten. Es wurde nichts entwendet. Ein Tatverdächtiger wird beschrieben als ca. 180 cm groß, schlank, mit schwarzer Hose und Jacke. ...

