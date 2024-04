Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Bentrup-Loßbruch. Einbruch in Bürogebäude - Täter erbeuten Bargeld.

Lippe (ots)

Am Sonntagabend (07.04.2024), gegen 22:45 Uhr, drangen mindestens zwei unbekannte Täter gewaltsam in ein Verwaltungsgebäude in der Straße "Am Winkelkamp" ein. Die Einbrecher erbeuteten jedoch einen höheren Bargeldbetrag. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell