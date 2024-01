Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlicher Körperverletzung in der S-Bahn der Linie S8

Berlin - Pankow (ots)

Am 12. Juli 2023 gegen 17:15 Uhr kam es in Berlin in der S-Bahnlinie S8 zwischen den Bahnhöfen Schönhauser Allee und Prenzlauer Allee zu einem körperlichen Angriff durch einen Mann auf eine in der S-Bahn mitreisende Geschädigte. Der Täter trat hierbei mehrfach auf den Körper und den Kopf der Geschädigten ein und ließ erst von der Geschädigten ab, nachdem weitere Fahrgäste in das Geschehen eingriffen. Beim Halt der S-Bahn am Bahnhof Prenzlauer Allee flüchtete der Täter und konnte unerkannt entkommen.

Mit Beschluss ordnet das Amtsgericht Tiergarten die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern des unbekannten Tatverdächtigen an. Die Bilder des unbekannten Mannes finden Sie hier:

https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2024/oefa_01_2024.html

Die Bundespolizei fragt:

* Wer kennt die Person auf den Lichtbildern? * Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Hauptbahnhof unter der Telefonnummer 030/2062293-60 entgegen. Alternativ werden unter der kostenfreien Servicenummer der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder durch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegengenommen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell