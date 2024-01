BPOLD-B: Pärchen trotz Wiedereinreisesperre eingereist und zwei Haftbefehle vollstreckt

Berlin - Marzahn-Hellersdorf (ots) - Am Donnerstagmorgen nahm die Bundespolizei zwei polizeibekannte Handydiebe nach einem Diebstahl am S-Bahnhof Nöldnerplatz vorläufig fest. Gegen 1 Uhr wandte sich eine Geschädigte an die Polizei Berlin. Sie gab an, in einer S-Bahn der Linie 5 am S-Bahnhof Nöldnerplatz durch zwei gemeinschaftlich handelnde junge Männer bestohlen worden zu sein. Als sich die S-Bahntüren schlossen, ...

