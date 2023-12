Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit hohem Sachschaden

Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 19:30 Uhr, fuhr ein 19-jähriger PKW-Fahrer die L532 von Waldsee in Richtung Böhl-Iggelheim. An der Einmündung zur L532 in Richtung Mutterstadt missachtete ein 71-jähriger PKW-Fahrer beim Abbiegen in Richtung Böhl-Iggelheim die Vorfahrt des 19-Jährigen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Die Abfahrt wurde für die Unfallaufnahme vollgesperrt. Das Fahrzeug des 19-Jährigen wurde abgeschleppt.

