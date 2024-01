Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Personengruppe schlägt auf Reisenden und Helfer ein - die Bundespolizei sucht nach Zeugen

Berlin - Treptow-Köpenick (ots)

In der Nacht zu Sonntag sollen mehrere unbekannt gebliebene Personen auf einen Reisenden in einer S-Bahn eingeschlagen haben. Auch zwei Männer, die dem Opfer zu Hilfe kamen, soll die Gruppe ebenfalls angegriffen haben. Gegen 1:30 Uhr soll es in der S-Bahn der Linie S41 zwischen den Bahnhöfen Treptower Park und Sonnenallee zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einer zehnköpfigen Gruppe und einem 29-Jährigen gekommen sein. In der Folge soll ein Mann aus der Personengruppe heraus den 29-Jährigen mit einem Baseballschläger ins Gesicht geschlagen haben. Dabei erlitt der Mann eine Platzwunde sowie ein Hämatom am Kopf.

Zwei 29- und 41-jährige Männer, die dem Mann zu Hilfe eilten, soll der Mann mit dem Baseballschläger ebenfalls angegriffen haben. So zog sich der 29-Jährige eine leichte Verletzung am Unterarm zu. Der 41-jährige Zeuge soll einen Schlag mit dem Baseballschläger abgewehrt haben können. Am S-Bahnhof Tempelhof soll die Personengruppe den Zug verlassen haben. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Polizei Berlin und Bundespolizei konnten lediglich das Opfer und die beiden Zeugen angetroffen werden.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ergebnislos. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sicherte Videoaufzeichnungen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur beobachteten Tat oder zur Identität der Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell