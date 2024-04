Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Müssen. Ergänzende Pressemitteilung der Polizei Lippe zum Durchsuchungseinsatz in Müssen.

Lippe (ots)

Am Dienstag (09.04.2024) führte die Polizei Lippe eine Durchsuchung in einem Wohnhaus in Müssen durch. Wie bereits berichtet, wurden dabei Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5753371). Im Zuge der Durchsuchung wurden erlaubnisfreie Waffen und Gegenstände sichergestellt, die als potenzielle, selbstgebaute Brandvorrichtungen eingestuft werden. Der Tatverdächtige, ein 42-jähriger Mann, hatte offenbar geglaubt, seinen Wohnort und sich verteidigen zu müssen. Er wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Für die Anwohner bestand zum Zeitpunkt des polizeilichen Einsatzes keine Gefahr. Die Ermittlungen dauern an. Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen war die Landwehrstraße vorübergehend teilweise gesperrt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell