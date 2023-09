Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Neues "Einsatzmittel" für den Streifenwagen: Seelentröster-Teddys für Kinder am Einsatzort

Bild-Infos

Download

Koblenz (ots)

Die Einsatzkräfte der Polizei werden manchmal an Orte gerufen, an denen sich Kinder in psychischen Ausnahmesituationen befinden, z.B. zu Verkehrsunfällen, bei häuslicher Gewalt oder zu anderen Notfällen, bei denen Kinder beteiligt sind. Kinder sind häufig mit diesen Situationen überfordert und können seelisch belastet werden.

Wie kann die Polizei diesen Kindern helfen?

Bei der Polizeidirektion Koblenz startet ein Pilotprojekt mit Seelentröster-Teddys im Streifenwagen. Die Federführung liegt bei der Polizeiseelsorge des Bistums Trier in Zusammenarbeit mit Polizeikommissarin Zorn und Polizeikommissar Kevin Zorn. Im Rahmen des Piloten werden die Funkstreifenwagen der Polizeidirektion Koblenz mit Seelentröster-Teddys ausgestattet, welche im Bedarfsfall an Kinder ausgehändigt werden können.

Ein Seelentröster-Teddy hilft kleinen und großen Kindern in Notsituationen, ist Begleiter und stiller Freund und baut zwischen Kindern und Polizisten eine Brücke des Vertrauens auf.

Weitere Infos zu den genutzten Teddys sind auf der Website der Deutschen-Teddy-Stiftung unter www.deutsche-teddy-stiftung.de zu finden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell