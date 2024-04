BPOL-FL: FL - Bundespolizei schnappt zwei Straftäter im Bahnhof; Einlieferung JVA

Pinneberg/Wedel (ots) - Bundespolizisten haben am Wochenende bei Kontrollen in den Kreisbahnhöfen Pinneberg und Wedel zwei gesuchte Männer verhaftet. Sie wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Bereits am Freitagmittag kontrollierten Bundespolizisten einen jungen Mann im Bahnhof Wedel (Kreis Pinneberg). ...

