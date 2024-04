Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: PI/Wedel - Bundespolizisten verhaften gesuchte Männer in Kreisbahnhöfen

Pinneberg/Wedel (ots)

Bundespolizisten haben am Wochenende bei Kontrollen in den Kreisbahnhöfen Pinneberg und Wedel zwei gesuchte Männer verhaftet. Sie wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Bereits am Freitagmittag kontrollierten Bundespolizisten einen jungen Mann im Bahnhof Wedel (Kreis Pinneberg). Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung des 25-Jährigen stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Die Staatsanwaltschaft suchte ihn wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Der Mann wurde verhaftet und mit zur Dienststelle genommen. Da es sich um einen Untersuchungshaftbefehl handelte und er noch eine Freiheitsstrafe von neun Monaten zu verbüßen hatte wurde er in die JVA eingeliefert.

Am Samstagvormittag stellen Bundespolizisten bei der Kontrolle eines Mannes im Bahnhof Pinneberg fest, dass gegen diesen ebenfalls ein Haftbefehl vorlag. Die Staatsanwaltschaft suchte ihn wegen Erschleichen von Leistungen. Auch er wurde verhaftet und mit zur Dienststelle genommen. Ihm wurde die Möglichkeit eingeräumt, die festgelegte Geldstrafe in Höhe von 527,- Euro zu begleichen um einer Haftstrafe zu entgehen.

Da er dies nicht konnte, wurde auch er in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort verbringt er nun die die nächsten 30 Tage.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell