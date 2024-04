Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: FL/NMS - Vater raucht auf Bahnsteig; drei Kinder allein im Zug

Flensburg/Neumünster (ots)

Gestern Abend gegen 19.45 Uhr wurde die Leitstelle der Flensburger Bundespolizei über allein reisende Kinder im Zug von Neumünster nach Flensburg informiert. Das Zugpersonal hatte sich der drei Kinder angenommen und übergab diese bei Ankunft des Zuges im Flensburger Bahnhof an die Bundespolizisten.

Es konnte ermittelt werden, dass ein Vater mit seinen drei Kindern, zwei Mädchen 11 und 14 Jahre und ein achtjähriger Junge, mit dem Zug von Neumünster nach Flensburg fahren wollte.

Der Mann erkundigte sich beim Zugbegleiter nach der Abfahrt des Zuges. Es wurde die planmäßige Abfahrtszeit genannt und der Mann entschied sich noch eine Zigarette zu rauchen, da aus seiner Sicht ausreichend Zeit bis zur Abfahrt des Zuges war. Als dieser sich die Zigarette im Raucherbereich anzündete, bemerkte er, dass sich die Zugtüren schlossen und der Zug abfuhr.

Der 56-Jährige suchte sofort Kontakt zu einem Bahnmitarbeiter und es konnte der Zugbegleiter erreicht werden, der sich um die Kinder kümmerte. Nachdem die Bundespolizisten den Vater telefonisch erreicht hatten, nahmen die Beamten die Kinder bis zur Ankunft des Vaters in Obhut.

So konnte der Vater seine drei Kinder gegen 22.00 Uhr bei der Bundespolizei in Flensburg in Empfang nehmen.

