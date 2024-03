BPOL-FL: Husum - Reisende vergisst Handtasche auf Bahnsteig - Bundespolizei hilft und warnt vor Taschendieben

St. Michaelisdonn (ots) - Heute Vormittag stellte eine Bundespolizeistreife am Bahnübergang in St. Michaelisdonn ein lebensgefährliches Fehlverhalten fest. Die Beamten warteten am Bahnübergang Burger Straße weil bereits das Rotlicht leuchtete, als ihnen ein Mazda MX5 entgegenkam und trotz Rotlicht über den Bahnübergang fuhr. Die Bundespolizisten konnten das ...

