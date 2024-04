Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: NMS - Angeblicher Diebstahl eines Rucksacks im Zug; Bundespolizei hilft dänischem Reisenden

Neumünster (ots)

Bereits am 21.03.2024 gegen 21.00 Uhr zeigte ein dänischer Staatsbürger den Verlust seines Rucksacks im Zug von Neumünster nach Flensburg an. Bundespolizisten nahmen eine Diebstahlsanzeige auf und veranlassten die Ausschreibung des darin befindlichen Reisepasses durch die dänischen Behörden im Fahndungssystem.

Am darauffolgenden Tag übergab ein Bahnmitarbeiter einen schwarzen Rucksack an die Bundespolizei in Neumünster, den Reinigungspersonal im abgestellten Zug gefunden hatte.

Ermittlungen ergaben, dass es sich tatsächlich um den "gestohlenen" Rucksack des 73-jährigen Dänen handelte. In dem Gepäckstück war der dänische Reisepass, ein Ebookreader sowie diverse Schlüssel. Aufgrund der Fahndungsausschreibung konnten die Daten des Reisenden in Dänemark ermittelt werden.

Der Rucksack und der Inhalt wurde jetzt über das Gemeinsame Zentrum in Padborg an die dänische Polizei zwecks Übergabe an den Besitzer übergeben.

