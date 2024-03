POL-HI: Einbruchdiebstahl in Bäckerei

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM (vos). Vermutlich am Samstagabend oder in der Nacht auf Sonntag wurden in der Goschen- und in der Annenstraße wenigstens vier Pkw durch Beschädigung der Außenspiegel und Zerkratzen des Lacks beschädigt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hildesheim ...

