POL-LIP: Bad Salzuflen-Werl-Apse. Blauer Lieferwagen flüchtet nach Verkehrsunfall.

Am Donnerstagmorgen (11.04.2024) gegen 7 Uhr ereignete sich in der Straße Mühlenbrink ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein 59-jährige Bad Salzufler fuhr mit seinem Opel Zafira den Mühlenbrink in Richtung Werl. Ihm kam ein unbekannter Fahrer in einem blauen Kastenwagen mittig auf der Straße entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Opel-Fahrer nach rechts ausweichen und kam dabei mit seinem Fahrzeug im Straßengraben zum Stehen. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Bad Salzufler blieb bei dem Unfall unverletzt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können. Sachdienliche Informationen werden beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegengenommen.

