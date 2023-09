Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeugbrand; Diebstähle

Reutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Fahrzeugbrand in Echterdingen

Vermutlich ein technischer Defekt hat am Freitagmorgen zu einem Autobrand in der Obergasse in Echterdingen geführt. Gegen 8.15 Uhr startete der Fahrer eines Ford-Oldtimers den Wagen, worauf Rauch aus dem Motorraum quoll. Die Löschversuche des Mannes wurden durch die Feuerwehr fortgesetzt und beendet. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. (mr)

Tübingen (TÜ): Bargeld gestohlen

In der Rappenberghalde hat in der Nacht zum Freitag ein Krimineller sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen 21.30 Uhr und 8.15 Uhr verschaffte sich der Täter Zugang zu einem dortigen Wohnhaus und entwendete unter anderem mehrere hundert Euro Bargeld. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Tübingen (TÜ): Renitenter Ladendieb

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Tübingen seit Donnerstagnachmittag gegen 28 Jahre alten Mann. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der Mann gegen 14.45 Uhr in einem Discounter in der Schweickhardtstraße Alkoholflaschen und Lebensmittel eingesteckt haben. Als er im Kassenbereich von Angestellten darauf angesprochen wurde, händigte er zunächst einen Teil seines Diebesguts aus und versuchte anschließend, den Laden zu verlassen. Dabei soll es zu einem Gerangel mit drei Angestellten gekommen sein, bei dem nach derzeitigem Kenntnisstand eine 35-Jährige leicht verletzt wurde. Auf dem Parkplatz des Marktes beschädigte der alkoholisierte und aggressive Mann, dem es gelungen war, sich loszureißen, einen geparkten Mercedes. Zwischenzeitlich alarmierte Polizeibeamte nahmen ihn zeitweise widerstandlos fest. Er sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (rd)

