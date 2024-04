Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde-Falkenhagen. Drei Leichtverletzte nach Vorfahrtsmissachtung.

Lippe (ots)

Am Donnerstagmorgen (11.04.2024) gegen 06:50 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Falkenhagener Straße (L827)/Köterbergstraße ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Eine 46-jährige VW-Fahrerin aus Lügde missachtete beim Überqueren der Kreuzung von der Köterbergstraße geradeaus in die Kreuzherrenstraße die Vorfahrt eines 30-jährigen Lügder Autofahrers, der mit seinem Mitsubishi auf der L827 in Richtung Rischenau unterwegs war. Infolge der Kollision im Kreuzungsbereich wurden die Frau, ihr 5-jähriger Sohn sowie der Mitsubishi-Fahrer leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 13.000 Euro.

