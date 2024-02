Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Völklingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person kam es am Sonntagabend, gegen 18:30 Uhr, im Verteilerkreis Amtsgericht. Nachdem ein 25-jähriger Mann die Auffahrtsrampe zur B 51 oberhalb des Amtsgerichts zu Fuß überqueren wollte, wurde er von einem herannahenden grauen Peugeot erfasst und zu Boden geschleudert. Die 86-jährige Fahrerin des Wagens gab im Rahmen der Unfallaufnahme an, beim Abbiegen den schwarz gekleideten Mann nicht wahrgenommen zu haben. Der 25-jährige Mann wurde schwer verletzt und in ein Klinikum nach Saarbrücken verbracht. Die 86-jährige Fahrerin des Peugeot erlitt einen Schock. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020 in Verbindung zu setzen.

