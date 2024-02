POL-VK: Trunkenheitsfahrt

Völklingen (ots) - In der Zeit vom 30.01.2024 bis zum 03.02.2024 wurden aus zwei Baggern vermutlich mehrere hundert Liter Diesel entwendet. Hierfür wurden die jeweiligen Tankdeckel aufgebrochen. Die Bagger waren in dieser Zeit auf einer Baustelle in der Kokereistraße in Völklingen-Fenne abgestellt. Die genaue Schadenhöhe kann noch nicht beziffert werden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion ...

