Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Versuchter Einbruch in An- und Verkaufsgeschäft.

Lippe (ots)

Die Polizei Lippe ermittelt nach einem versuchten Einbruch in ein Geschäft in der Langen Straße. Von Dienstag auf Mittwoch (9./10.04.2024, 23 - 10.30 Uhr) scheiterte ein bislang unbekannter Täter beim Versuch gewaltsam in ein An- und Verkaufsgeschäft einzudringen. Es entstand lediglich ein Sachschaden von mehreren hundert Euro an einer Tür. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell