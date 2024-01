POL-PDMT: Einbruchsdiebstahl in Realschule und Sachbeschädigung an PKW

Winnen (ots) - Am Donnerstag, den 11.01.2024, gegen 13.14h kam es in der Kirchstraße in Winnen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 7-jähriges Kind leicht verletzt wurde. Das 7-jährige Kind überquerte kurz vor der Einmündung zur Westerburger Straße die Fahrbahn. Hier wurde es durch einen PKW erfasst, welcher die Kirchstraße in Richtung Gemünden befahren hat. Durch den Anprall wurde das Kind am linken Bein leicht ...

mehr