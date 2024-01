Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Ems - Verkehrsunfallflucht Remy Kreisel

Bad Ems (ots)

Am heutigen Nachmittag gegen 16.30 Uhr kam es im Remy Kreisel in Bad Ems zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte befuhr den Remy Kreisel aus Richtung Wilhelmsallee kommend in Richtung Nieverner Straße. Der Unfallverursacher missachtete die Vorfahrt des Geschädigten und fuhr aus Richtung Silberaustraße ebenfalls in den Kreisel ein. Es kam zum Zusammenstoß. Der Geschädigte hielt im Anschluss in der Nieverner Straße am rechten Fahrbahnrand an. Der Verursacher entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle und verließ den Kreisverkehr in Richtung B260. Bei dem Verursacher soll es sich um eine ältere, silberfarbene Audi A4 Limousine mit Kennzeichen EMS gehandelt haben. Das Fahrzeug soll mit 2 Personen, einem Mann und einer Frau, besetzt gewesen sein. Nähere Angaben zum Fahrzeug und den Insassen waren dem Geschädigten nicht möglich. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizei in Bad Ems oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell