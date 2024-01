Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht mit leichtverletztem Kind

Winnen (ots)

Am Donnerstag, den 11.01.2024, gegen 13.14h kam es in der Kirchstraße in Winnen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 7-jähriges Kind leicht verletzt wurde. Das 7-jährige Kind überquerte kurz vor der Einmündung zur Westerburger Straße die Fahrbahn. Hier wurde es durch einen PKW erfasst, welcher die Kirchstraße in Richtung Gemünden befahren hat. Durch den Anprall wurde das Kind am linken Bein leicht verletzt. Die Fahrzeugführerin hielt kurz an, erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand des Kindes und fuhr dann weiter. Das Kind ging auch erst nach Hause, von wo aus die Polizei dann verständigt wurde. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen größeren PKW, ähnlich einem SUV mit WW-Kennzeichen gehandelt haben. Am Steuer des Fahrzeuges soll eine ältere Frau mit weißen Haaren gesessen haben. Die Polizei Westerburg bittet die Fahrzeugführerin, sowie Zeugen die den Unfall beobachtet haben, sich bei der Polizei Westerburg unter der 02663/98050 zu melden.

