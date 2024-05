POL-VIE: Niederkrüchten-Brempt: Geparkter Pkw beschädigt - Radfahrer oder Radfahrerin vermutlich beteiligt

Viersen (ots) - Zwischen 9 Uhr und 20 Uhr hebelten bisher unbekannte Personen eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Am Rintger Bach in Viersen auf. In der Wohnung durchsuchten sie anschließend alle Räume und nahmen Schmuck sowie Bargeld an sich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Haben Sie etwas Verdächtiges ...

mehr