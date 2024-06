Polizei Aachen

POL-AC: Fahrer bei Alleinunfall verletzt

Aachen (ots)

Bei einem Unfall in der Adenauerallee ist am vergangenen Samstag (15.06.2024, 01.00 Uhr) ein 21-jähriger Fahrer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der Mann die Kontrolle über seinen Pkw, als er bei nasser Fahrbahn von der Oberen Drimbornstraße nach links auf die Adenauerallee einbiegen wollte. Der Wagen durchbrach den Zaun einer angrenzenden Weide und kam nach etwa 40 Metern auf dem Feld zum Stehen. Seine beiden Mitfahrer, 23 und 25 Jahre alt, blieben unverletzt. Der 21-Jährige musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Da sich im Laufe der Unfallaufnahme Hinweise auf Alkoholkonsum ergaben, wurde dem Mann im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ein weiteres Verfahren musste eingeleitet werden, da das Fahrzeug nicht angemeldet war. (am)

