Polizei Aachen

POL-AC: Fahrrad-Parkour "Tandem" - "Op Jöck" mit Oma und Opa

Baesweiler/ Aachen (ots)

Zum ersten Mal bietet die Polizei Aachen einen gemeinsamen Fahrrad-Parkour für Großeltern und Enkel an. Auf einer abwechslungsreichen Strecke können sie gemeinsam Übungen absolvieren und so spielerisch und gezielt überprüfen, wie sicher sie auf dem Rad sind. Verkehrssicherheitsexperten der Polizei begleiten den Parkour und geben allen Teilnehmenden gerne Tipps.

Es wird zwei Termine für den Fahrrad-Parkour "Tandem" geben: am 11. Juli 2024 zwischen 11 und 15.30 Uhr auf dem Schulhof der Realschule (Straußende 24) in Baesweiler und am 25. Juli 2024 zwischen 11 und 15.30 Uhr auf dem CHIO-Gelände (Albert-Servais-Allee) in Aachen.

Voraussetzung für eine Teilnahme ist für jeden, sein eigenes verkehrssicheres Fahrrad oder Pedelec mitzubringen. Außerdem müssen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer während des Parkours einen Helm tragen.

Anmelden können Sie sich und Ihre Enkel (bis einschließlich 12 Jahre) unter Angabe von Namen, Geburtsdatum, Team-Namen und Wunschtermin bis zum 30. Juni 2024 unter folgender E-Mail-Adresse: Tandem.Aachen@polizei.nrw.de. Wir freuen uns auf Sie! (sk)

