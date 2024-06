Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrsunfallflucht in Alsdorf - Radfahrer fährt Kind an

Alsdorf (ots)

Ein unbekannter Fahrradfahrer hat gestern Abend (13.6.24) auf der Weinstraße ein Kind angefahren und verletzt. Danach fuhr er davon. Jetzt ermittelt die Polizei.

Der Radfahrer war nach bisherigen Erkenntnissen gegen 19.45 Uhr auf dem Bürgersteig der Weinstraße aus Richtung Broicher Straße in Richtung Kurt-Koblitz-Ring unterwegs. Zur gleichen Zeit stand eine Mutter mit ihrer 6-jährigen Tochter (aus Baesweiler) auf dem Gehweg vor einem Haus. Als der Radfahrer auf sie zugefahren kam, wich das Mädchen in Richtung Hauswand aus. In die gleiche Richtung wich auch der Radfahrer aus. Es kam zum Zusammenstoß, das Kind stürzte und verletzte sich dabei. Obwohl die Mutter ihn bat, vor Ort zu bleiben, fuhr der Radfahrer in Richtung Kurz-Koblitz-Ring davon.

Der Mann wird von der Mutter als "kräftig" beschrieben. Er hat gelockte Haare und trug zur Tatzeit ein blaues T-Shirt, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Er hatte einen schwarzen Rucksack auf dem Rücken. Auf dem Gepäckträger war ein Eimer befestigt.

Eine eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen des Unfalls sollen sich bitte unter 0241-9577 42101 melden. (sk)

