Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Beleidigung und Bedrohung nach Ladendiebstahl

Bühl (ots)

Nachdem er bei einem Diebstahl erwischt wurde, bedrohte und beleidigte ein 18-Jähriger am Mittwochmittag nicht nur den dortigen Ladendetektiv, sondern auch die Beamten des Polizeirevieres Bühl. Der junge Mann wurde in dem Lebensmittelmarkt in der Güterstraße gegen 14:30 Uhr dabei beobachtet, wie er Getränkedosen klauen wollte und wurde daraufhin vom dort tätigen Ladendetektiv angesprochen und festgehalten. Sein aggressives Verhalten, sowie die ausgesprochenen Beleidigungen und Bedrohungen führten ihn in Gewahrsam der Beamten aus Bühl. Da er ein Messer bei sich hatte erwarten ihn nun nicht nur Anzeigen wegen Bedrohung und Beleidigung, sondern auch wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls mit Waffen.

/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell