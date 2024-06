POL-AC: Besonders schwerer Diebstahl - Unbekannte stehlen Fiat 500 Abarth

Aachen (ots) - In der vergangenen Woche ist es bereits zum zweiten Mal zu einer Sachbeschädigung an Fensterscheiben des Justizzentrums in Aachen gekommen. Die erste Sachbeschädigung fiel am Morgen des 31.05.2024 auf, als ein Justizbeamter das Außengelände des Justizzentrums kontrollierte: Mehrere Einschusslöcher befanden sich an mehreren Fensterscheiben im südlichen und östlichen Bereich des Gebäudekomplexes. Eine ...

