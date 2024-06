Polizei Aachen

POL-AC: Sachbeschädigung am Justizzentrum in Aachen

Aachen (ots)

In der vergangenen Woche ist es bereits zum zweiten Mal zu einer Sachbeschädigung an Fensterscheiben des Justizzentrums in Aachen gekommen.

Die erste Sachbeschädigung fiel am Morgen des 31.05.2024 auf, als ein Justizbeamter das Außengelände des Justizzentrums kontrollierte: Mehrere Einschusslöcher befanden sich an mehreren Fensterscheiben im südlichen und östlichen Bereich des Gebäudekomplexes. Eine zweite Reihe von Sachbeschädigungen stellte ein Justizbeamter dann am Morgen des 05.06.2024 im selben Teil des Gebäudes fest.

Wie die Beschädigungen entstanden sind, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Taten wurden nach bisherigen Erkenntnissen in der Nacht verübt.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen machen können, sollen sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern unter 0241-9577 35301 (oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210) melden. (kg)

