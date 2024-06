POL-AC: Verbotenes Fahrzeugrennen - Autofahrer rasen durch den Nordkreis

StädteRegion Aachen/Eifel (ots) - Der Verkehrsdienst der Aachener Polizei hat am Sonntag (09.06.2024) erneut Verkehrskontrollen in der Eifel durchgeführt. Die Kontrollorte und Messstellen waren in Simmerath auf der L166 in FR Rurberg, in Monschau-Imgenbroich auf der B258 und auf einem Parkplatz in Einruhr. Auf der L128 in Simmerath-Steckenborn wurde zudem das Streckenverbot für Zweiräder kontrolliert. Die Beamten ...

