Polizei Aachen

POL-AC: Mobile Videobeobachtung steht wieder in der Pontstraße

Eschweiler/Aachen (ots)

Nachdem die mobilen Videobeobachtungsanlagen seit April dieses Jahres in der Innenstadt von Eschweiler eingesetzt waren, wird die Videobeobachtung nun wieder in der Pontstraße in Aachen installiert.

Zum Start der Fußballeuropameisterschaft in Deutschland (14.06.2024) wird eines der mobilen Videobeobachtungsgeräte, die der Polizei Aachen Anfang des Jahres vom LZPD NRW (Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste) zur Verfügung gestellt wurden, nun erneut in der Pontstraße eingesetzt. Das zweite Gerät wird jetzt vom LZPD zunächst einer anderen Polizeibehörde des Landes NRW zugewiesen.

Bereits während der Karnevalstage waren die Videobeobachtungsanlagen in der Aachener Pontstraße in Betrieb. Die Polizei Aachen hat damit gute Erfahrungen gemacht und konnte ein positives Fazit ziehen. Die Pontstraße ist in der StädteRegion Aachen als Event- und Ausgehlocation bekannt, in der es in der Vergangenheit vor allem am Wochenende zu körperlichen Auseinandersetzungen und Polizeieinsätzen gekommen ist.

Für die Polizei, deren Kernaufgaben u.a. die Verhütung und Verfolgung von Straftaten sind, ist die Videobeobachtung ein wichtiger Baustein zur Steigerung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung. Einerseits ermöglicht sie der Polizei ein schnelles Eingreifen bevor es zu Straftaten kommt, andererseits lassen sich vollendete Taten durch die Videoaufnahmen beweissicher verfolgen. (kg)

