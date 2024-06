Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Tecklenburg, Motorradfahrer will Polizei überlisten

Steinfurt (ots)

Am Sonntag (09.06.) sind Schwerpunktkontrollen bei Motorradfahrern in Lienen-Holperdorp und in Tecklenburg durchgeführt worden.

Es wurde unter anderem die Geschwindigkeit sämtlicher Verkehrsteilnehmer gemessen. Insgesamt sind 21 Auto- und Motorradfahrer zu schnell unterwegs gewesen. Dabei wollte ein Kradfahrer aus den Niederlanden die Polizei überlisten. Er fuhr mit erlaubten 50 km/h durch die Kontrollstelle und grüßte die Polizisten vor Ort freundlich. Unmittelbar nach der Kontrollstelle beschleunigte er sein Motorrad auf 102 km/h. Ein Zivilfahrzeug nahm sofort die Verfolgung auf und konnte so bei dem Niederländer die Geschwindigkeit messen. Er wurde angehalten und über die Folgen aufgeklärt: Er musste eine Sicherheitsleistung in hoher dreistelliger Summe vor Ort bezahlen und ihn erwartet ein Bußgeld aufgrund der erheblichen vorsätzlichen Geschwindigkeitsüberschreitung.

Die eingesetzten Polizisten haben vor Ort nicht nur Geschwindigkeitsverstöße geahndet, sondern auch Motorräder mit unterschiedlichen technischen Mängeln festgestellt. Bei einem so erheblich, dass die Weiterfahrt untersagt worden ist. Bei dem Motorrad fehlte unter anderem der komplette Kettenschutz.

Die Polizei wird auch in Zukunft auf beliebten Motorradstrecken präsent sein und appelliert nochmal an alle Motorradfahrenden: Fahren Sie immer nur mit einem einwandfreien und verkehrssicheren Motorrad und halten Sie sich an die Tempolimits - zu ihrer eigenen und der Sicherheit aller anderen Verkehrsteilnehmer.

