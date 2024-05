Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fünf Motorroller entwendet - zwei Motorroller wieder aufgefunden

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Sonntag, 19.05.2024, 22.00 Uhr bis Montag, 20.05.2024, 07.30 Uhr, wurden in Lörrach fünf Motorroller entwendet. Zwei der entwendete Motorroller standen in der Teichstraße, ein weiterer in der Rümminger Straße und in der Wölblinstraße sowie einer in der Tüllinger Straße. Alle Motorroller waren mittels Lenkradschloss gesichert. Zwei der entwendeten Motorroller konnten wieder aufgefunden werden. Ein Motorroller wurde beim Spielplatz in der Teichstraße gefunden, der zweite Motorroller auf dem Weg "Über der Wiese" unweit der Tüllinger Straße. Die Höhe des Diebstahlschadens ist hier nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell